В Прикамье комитет заксобрания поддержал передачу полномочий властей Перми к региону

Профильный комитет краевого парламента одобрил проект закона о передаче полномочий по дорожному хозяйству Перми к региону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края.

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Члены комитета по развитию инфраструктуры рекомендовали его к принятию на июньском пленарном заседании в двух чтениях.

Было отмечено, что при подготовке нормативного документа в нем будут учтены замечания и предложения прокуратуры Пермского края, а также государственно-правового управления и управления аналитической и законотворческой деятельности краевого парламента. Представитель администрации города Перми отметил, что возражений по поводу принятия законопроекта на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее законопроект на рассмотрение Законодательного собрания внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством предусматривает передачу на региональный уровень таких полномочий как земельные отношения, обращение с отходами, похоронное дело и другие.

По словам губернатора, пермяки от этого только выиграют, потому что кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то "в выдаче грамот".

"Пускай коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать", — комментировал законопроект глава региона.