30 жителей Белгородской области вернулись из плена – Москалькова

Более 30 жителей Белгородской области удалось освободить в результате обмена пленными с украинской стороной, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время поездки в регион. Она не уточнила, о каком периоде идет речь, но сообщила, что последний обмен был 11 июня, тогда в РФ вернулись 94 человека, в их числе один белгородец.