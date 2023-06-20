20 Июня 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Российскому военнослужащему, уничтожившему танк Leopard, вручили 1 млн рублей

Военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший в ходе СВО немецкий танк Leopard, получил денежную премию в миллион рублей, сообщает Минобороны РФ.

Сертификат вручил военному в госпитале олимпийский чемпион Александр Карелин.

Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири" для дополнительного поощрения военных и идет плюсом к тому, что выплачивает государство, отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ с начала проведения специальной военной операции получили специальные выплаты за уничтожение или захват военной техники противника.

В МО сообщали, что сейчас идет оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим танки Leopard, а также боевые бронемашины производства США и других стран НАТО.

Теги: танк Leopard, выплата, военнослужащий


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