20 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Минобороны РФ

Цареву и Маркову не понравились слова Шойгу про подготовку ударов по Крыму

Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Киев планирует нанести удары по территории России, включая Крым, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, подвергли критике экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев и политолог Сергей Марков.

По словам Шойгу, "применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".

"Судя по тексту заявления, у Сергея Шойгу новые территории России являются просто "зоной СВО" и как бы не считаются территорией России. А это очень плохо", - считает Царев.

"Конечно, Шойгу знает весь букет вопросов, которые вызовет это заявление. А чем Донецк хуже Крыма? Удары по центрам принятия решений надо было уже в марте 2022 года делать. Так? И почему их не нанесли? Полтора года. Россия столько провела красных линий, и никогда не наказывала за них, так что никаким красным линиям из Москвы никто не верит. Так? А что, США и Британия еще недостаточно вовлечены в ***** на Украине?" - написал Марков.

Теги: Крым, украина, Шойгу


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