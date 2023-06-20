Цареву и Маркову не понравились слова Шойгу про подготовку ударов по Крыму

Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Киев планирует нанести удары по территории России, включая Крым, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, подвергли критике экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев и политолог Сергей Марков.

По словам Шойгу, "применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".

"Судя по тексту заявления, у Сергея Шойгу новые территории России являются просто "зоной СВО" и как бы не считаются территорией России. А это очень плохо", - считает Царев.

"Конечно, Шойгу знает весь букет вопросов, которые вызовет это заявление. А чем Донецк хуже Крыма? Удары по центрам принятия решений надо было уже в марте 2022 года делать. Так? И почему их не нанесли? Полтора года. Россия столько провела красных линий, и никогда не наказывала за них, так что никаким красным линиям из Москвы никто не верит. Так? А что, США и Британия еще недостаточно вовлечены в ***** на Украине?" - написал Марков.