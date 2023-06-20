Завкафедрой одного из вузов Екатеринбурга отдал 1,6 млн лжесотрудникам Минобра

Завкафедрой екатеринбургского вуза перевел мошенникам более 1,6 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ, Центробанка и Министерства образования и добились оформления кредита и перевода сбережений жертвы.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, с сотрудником вуза прямо на рабочем месте связался по мессенджеру "специалист" Минобразования РФ. Именно он сообщил якобы коллеге о попытке мошенников снять с его счета деньги, а также о том, что "работники ЦБ РФ" отклонили операцию.

После этого потерпевшему позвонил "представитель" регулятора, который заявил о необходимости обналичить все средства и перевести их на "безопасную ячейку", что тот и сделал, переведя мошенникам 650 тыс. рублей.

После екатеринбуржцу позвонил "сотрудник ФСБ", который предупредил о попытке оформить на него кредит, и предложил провести ряд других банковских операций, чтобы "не допустить" этого. Так завкафедрой отдал еще около 1 млн.

Полиция Екатеринбурга призывает граждан и гостей уральской столицы быть бдительными.

Если звонят неизвестные и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, обращаются по имени отчеству, пытаются завладеть данными клиента (пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из смс), вводят в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, сообщают о несанкционированных попытках оформить кредит или списания денежных средств, – это мошенник. В этом случае всем гражданам при попадании в подобную ситуацию необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.