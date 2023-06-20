ГИБДД об аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: водитель автобуса выехал на "встречку"

Госавтоинспекция Екатеринбурга установила предварительные причины ДТП с участием пассажирских автобуса и троллейбуса.

Напомним, все случилось сегодня днем на улице Щербакова в уральской столице: столкнулись автобус пригородного сообщения по маршруту №182 и троллейбус маршрута №6. Прокуратура проводит свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ маршрута №182 допустил выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. С различными травмами их отвезли в больницу.

Как выяснили в Госавтоинспекции, за рулем автобуса сидел 40-летний мужчина. Сам он пояснил, что, двигаясь по Щербакова, заметил впереди движущийся транспорт. Тот неожиданно затормозил, после чего водитель автобуса предпринял экстренное торможение, но тормоза сработали только с левой стороны. В итоге, по его версии, он выехал на "встречку", где и произошло столкновение с троллейбусом.

Полицейские установили, что троллейбусом управляла 46-летняя женщина. На месте ДТП оба водителя прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В итоге оба оказались трезвы.

Выяснение всех обстоятельств аварии продолжается.