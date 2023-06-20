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Фото: Накануне.RU

Бывшую замглавы Заводоуковска признали виновной в получении взяток

Заводоуковоский районный суд признал виновной бывшую замглавы Заводоуковского городского округа Римму Назарову в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной системы судов Тюменской области.

По версии следствия, Римма Назарова с 2015 г. по 2019 г. занимая руководящие должности в администрации Заводоуковского района и Заводоуковского городского округа, получала взятки, размер которых превысил 1,8 млн руб.

Деньги ей платили за признание фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры, проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы.

Суд приговорил Назарову к восьми годам заключения в колонии общего режима , с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет.

Теги: Римма Назарова, замглавы Заводоуковска по социальным воппросам, суд, приговор, взятки


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Ранее 02.10.2019 09:41 Мск Экс-замглавы Заводоуковска дожидается приговора за взяточничество под домашним арестом
Ранее 13.08.2019 09:30 Мск "Социальному" замглавы Заводоуковска вменяют получение взятки в 2 миллиона
Ранее 30.04.2019 09:14 Мск В администрации Заводоуковска проводятся следственные действия

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