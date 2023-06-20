За работу в Telegram должностных лиц будут штрафовать

Депутаты Госдумы приняли закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров.

Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

Закон обосновывается необходимостью защиты персональных данных граждан России, данных о переводах денежных средств и др.

В начале мая Роскомнадзор опубликовал перечень запрещенных мессенджеров. Всего их девять: Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat, Telegram. Вместо них ведомство рекомендует использовать отечественные мессенджеры.