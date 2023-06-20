Пашинян сообщил, что стало поворотным моментом конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагет, что потеря контроля над городом Шуша осенью 2020 г. стала переломным моментом конфликта в Нагорном Карабахе.

Контроль над Шушей имел не только символическое значение, но и стратегическое, считает премьер, слова которого приводят "Ведомости". По его словам, потеря города фактически подвергла атаке Степанакерт (под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики), это усиливало давление на Мартуни, а также порядка 25 тыс. армянский солдат оказались под угрозой окружения.

Напомним, 22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт".