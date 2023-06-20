20 Июня 2023
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Фото: Транснефть – Сибирь

Работники "Транснефть – Сибирь" отмечены госнаградами 

25 работников "Транснефть – Сибирь" удостоены государственных наград Российской Федерации. Все они в числе добровольцев принимали участие в специальной военной операции, проявили отвагу и самоотверженность при исполнении задач в боевых условиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Указом Президента РФ Владимира Путина два сотрудника отмечены Орденом Мужества, 22 человека удостоены медали "За отвагу" и один работник – медали "За спасение погибавших". 

По поручению Президента РФ губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил медали "За отвагу" сотрудникам компании, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. 

Награда за отвагу(2023)|Фото: Транснефть – Сибирь

"Особые слова благодарности я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства", – отметил Александр Моор.

В Салехарде Орден Мужества и медали "За отвагу" работникам компании вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Церемонии награждения состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске с участием губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

Теги: медаль, награда, за отвагу


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