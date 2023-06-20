20 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

Госдума одобрила освобождение осужденных, заключивших контракт с ВС РФ

Осужденные из российских тюрем смогут освободиться при заключении контракта на службу в Вооруженных силах в период мобилизации, военного положения или военного времени. Госдума сегодня одобрила соответствующий законопроект во втором и сразу в третьем чтении.

Амнистия за службу в армии будет распространяться на преступников, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Под такую амнистию попадут и просто мобилизованные. Правда не сообщается, каким образом заключенный может быть мобилизован.

Получать амнистию преступники будут по окончанию службы или в случае получения государственной награды.

Во втором чтении в виде поправок были обозначены статьи, осужденные по которым не смогут претендовать на амнистию ни при каких обстоятельствах. Это теракты, оправдание терроризма и другие связанные с терроризмом составы. Также судимость не снимут за шпионаж и экстремизм, изнасилование и развращение детей.

Теги: госдума, преступники, служба по контракту, амнистия


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