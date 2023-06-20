20 Июня 2023
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Политика В России Крым
Фото: Накануне.RU

Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году, - Константинов

Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было. Об этом сообщил глава парламента Владимир Константинов.

По его словам, в том числе опровергается и версия необходимости этой передачи для восстановления Крыма от послевоенной разрухи, так как экономическая сфера полуострова была полностью восстановлена до 1954 года.

Константинов заявил, что депутаты будут добиваться отмены всех актов, "оформивших этот произвол", передает РИА Новости.

Ранее сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение 1954 года о передаче Крыма от РСФСР УССР должно быть отменено на официальном уровне. Это, полагает политик, позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова.

Спикер крымского парламента Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года.

Теги: Константинов, Крым, УССР


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