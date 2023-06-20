На "Встрече выпускников КВН" в Екатеринбурге ждут звездное жюри

Игру "Встреча выпускников КВН" в Екатеринбурге оценит звездное жюри. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мероприятие пройдет в уральской столице 30 июня. Оценивать игру будут юморист и актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков (на фото), телеведущий Вадим Галыгин, актер театра и кино Александр Олешко, а также дирижер и композитор Сергей Жилин. Саму игру проведет известный шоумен Валдис Пельш.

В этом месяце на главной сцене конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО" сыграют: "Станция Спортивная" (Москва) – вице-чемпион Высшей лиги; "СОК" (Самара) – чемпионы клуба, обладатели Большого КиВиНа в Золотом и сборная Дагестана – финалист Высшей Лиги КВН-2015.

Команды будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание. Само шоу будут записывать на видео, чтобы позже показать в эфире.

Напомним, что на "Встрече выпускников КВН-2022" в Екатеринбурге выступали четыре команды.