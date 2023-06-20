Первого замглавы Каменска-Уральского оштрафовали за плохие дороги

Первого замглавы администрации Каменск-Уральского городского округа Дмитрия Башарина оштрафовали за некачественное содержание местных дорог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на отдельных участках дорог отсутствуют горизонтальная дорожная разметка, дорожные светофоры типа "П 1", дублирующие дорожные знаки, вертикальная дорожная разметка, пешеходные ограждения перильного типа. И при этом имеются дорожные знаки, не предусмотренные проектом организации дорожного движения.

В отношении первого замглавы города было возбуждено дело об административном правонарушении, Башарина оштрафовали на 20 тыс. руб.