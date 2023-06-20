В Челябинской области суд не выпустил из колонии осужденного за подстрекательство к убийству главы района

Челябинский областной суд отказал в замене наказания осужденному за подстрекательство к убийству учредителя компании "ЮжуралАвто" и главы администрации Красноармейского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2018 года мужчину приговорили к 8 годам 9 месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 11 месяцев. Его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству в отношении двух лиц, по найму, а также за незаконное приобретение и хранение карабина образца 1938 года.

Следствие считало, что в 2016 году осужденных из личных неприязненных отношений обратился к знакомому, который должен был найти киллеров для убийства бизнесмена и главы района. Он передал фотографии, сообщил их места жительства и работы, а также номера автомобилей, и пообещал денежное вознаграждение за убийство в сумме 1,1 млн рублей.

Однако исполнитель обратился в правоохранительные органы.

В декабре прошлого года Копейский городской суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Областной суд оставил это решение без изменения.