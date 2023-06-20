В Челябинской области суд не выпустил из колонии осужденного за подстрекательство к убийству главы района

20 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинской области суд не выпустил из колонии осужденного за подстрекательство к убийству главы района

Челябинский областной суд отказал в замене наказания осужденному за подстрекательство к убийству учредителя компании "ЮжуралАвто" и главы администрации Красноармейского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2018 года мужчину приговорили к 8 годам 9 месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 11 месяцев. Его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству в отношении двух лиц, по найму, а также за незаконное приобретение и хранение карабина образца 1938 года.

Следствие считало, что в 2016 году осужденных из личных неприязненных отношений обратился к знакомому, который должен был найти киллеров для убийства бизнесмена и главы района. Он передал фотографии, сообщил их места жительства и работы, а также номера автомобилей, и пообещал денежное вознаграждение за убийство в сумме 1,1 млн рублей.

Однако исполнитель обратился в правоохранительные органы.

В декабре прошлого года Копейский городской суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Областной суд оставил это решение без изменения.

Теги: глава района, суд, колония,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети