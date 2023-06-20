В Мурманской области столкнулись два автомобиля, пострадали семеро

В Мурманской области на федеральной автодороге Р-21 "Кола" в Кольском районе при столкновении автомобилей ВАЗ и Volvo пострадали семь человек.

По данным УМВД по Мурманской области, столкновение произошло сегодня примерно в 10.30 по московскому времени, пишет ТАСС. На 1 458-м км федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Кольском районе "ВАЗ" при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Volvo, ехавшему во встречном направлении.

Водитель и четыре пассажира, в том числе двое несовершеннолетних из автомобиля "ВАЗ", а также водитель и пассажир автомобиля Volvo госпитализированы.