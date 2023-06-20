Песков прокомментировал информацию о планах выделить погранвойска из состава ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о якобы принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомство в связи с последними событиями на границе РФ.

"Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить", - цитирует Пескова РИА Новости.

Сейчас погранвойска подчиняются ФСБ России. Российские пограничники вынуждены регулярно отбивать атаки украинских диверсантов, которые происходят в приграничных регионах: Брянской, Курской, Белгородской областях.