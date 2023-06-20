Океанолог рассказал о шансах на спасение батискафа, застрявшего у обломков "Титаника"

Будет очень сложно спасти экипаж батискафа, который, предположительно, находится сейчас на дне Атлантического океана в районе крушения "Титаника". Только если аппарат сможет подняться ближе к поверхности воды у людей будут шансы на спасение, считает океанолог Сергей Мухаметов, его мнение приводит РИА Новости.

Эксперт отмечает, что спасательную операцию очень затрудняет глубина, на которой может находиться батискаф – почти четыре километра. Еще ни разу на такой отметке не проводили спасательных работ.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа компании OceanGate Expeditions, который следовал к затонувшему лайнеру "Титаник", находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.

Ранее американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров.

Подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и экскурсовод.

По данным Sky News, в пропавшем батискафе также находятся ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.