В Ленинском райсуде Перми начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Прикамья

В Ленинском райсуде Перми начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампредседателя правительства края Елены Лопаевой и экс-руководителя фонда "Содействие XXI век" Елены Найдановой, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения.

По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Речь идет о растрате 67,7 млн руб.

Елена Лопаева с предъявленным обвинением не согласна и заявляет, что в деле не расписан способ присвоения денежных средств.



