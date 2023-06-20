20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Следователи проверят летний лагерь в Первоуральске, где отравились дети

Следователи организовали проверку в загородном лагере Первоуральска. В городской отдел сегодня поступила информация об ухудшении самочувствия троих детей - у всех боль в животе и тошнота

"Точные причины ухудшения их самочувствия будут установлены в ходе соответствующих исследований", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, что это не единственный летний лагерь на Среднем Урале, где было зафиксировано массовое отравление детей. В некоторых случаях инфекцию завозили в лагерь сами дети, болеющие бессимптомно, в других - руководство лагеря вовремя не уведомляло Роспотребнадзор о первых симптомах, выявленных у школьников. В связи с этим глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых более тщательно соблюдать санитарные меры.

Теги: Первоуральск, летний лагерь, дети, отравление, СКР, проверка


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