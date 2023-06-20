20 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге столкнулись автобус с троллейбусом: есть пострадавшие

В Екатеринбурге разбираются в причинах ДТП с участием пассажирских автобуса и троллейбуса. Свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня днем на улице Щербакова в уральской столице: столкнулись автобус пригородного сообщения по маршруту №182 и троллейбус маршрута №6. По предварительной информации, в результате ДТП за медицинской помощью обратились три пассажира. Однако точное количество пострадавших будет установлено в ходе уже начавшейся проверки.

"Будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом их на линию, проводился ли медосмотр водителей. Также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей транспортных средств", - пообещали в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль административное расследование по факту ДТП.

Теги: проверка, ДТП, прокуратура


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