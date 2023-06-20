Право на приоритетное зачисление в детские учреждения получат дети контрактников

Дети контрактников, участвующих в СВО, получат приоритетное право на зачисление в детские учреждения.

Соответствующие поправки были приняты в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации. Таким образом, согласно решению законодателей, право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря получат дети добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции на Донбассе.

Это даст возможность обеспечить детям контрактников необходимое образование и заботу, несмотря на сложности, связанные с участием их родителей в СВО.

Кроме того, в случае принятия инициативы такое право получат и дети погибших добровольцев, в том числе усыновленные малыши.

Отметим, что на данный момент возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только семьи военнослужащих.