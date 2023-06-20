"Несчастный случай": Алексей Кортнев извинился перед полицейским, которому показал неприличный жест

Музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев запостил видео, в котором извинился перед полицейским из Новосибирска. Зимой этого года артист в ходе конфликта показал средний палец силовику, когда тот был при исполнении. В итоге на Кортнева завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

Инцидент произошел в феврале этого года. У "Несчастного случая" отменили концерт в новосибирском Академгородке: перед началом выступления на площадку приехали МЧС и полиция, заявившие о задымлении в здании. Кортнев, якобы, показал неприличный жест в сторону полицейских.

"Я был очень раздосадован. В этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, уже принес извинения этому человеку достойному", - говорит Кортнев в своем видеообращении.