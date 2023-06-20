20 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд отказал Андрею Косилову в иске к птицефабрике "Равис"

Арбитражный суд Челябинской области отказал бывшему вице-губернатору региона Андрею Косилову в иске к АО "Равис-птицефабрика Сосновская" о признании недействительным решения общего собрания. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск в суд поступил 26 января.

Напомним, птицефабрика "Равис" взыскивает с бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-генерального директора компании Андрея Косилова 73,1 млн рублей. Также компанией было подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Андрея Косилова, находящееся у него или иных лиц, в пределах суммы 73,1 млн рублей. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Арбитражный суд региона заявление "Равис" удовлетворил и наложил арест на имущество Андрея Косилова, находящееся у него или иных лиц, кроме денежных средств, в пределах 73,1 млн рублей.

Добавим, что Андрей Косилов занимал пост гендиректора "Равис" до июля 2022 года. Он стал президентом агрохолдинга. Новым генеральным директором был назначен Андрей Ишмаметьев, который работает в компании с 1994 года.

Теги: Равис, Андрей Косилов,


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