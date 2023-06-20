Более 200 детей погибли от действий ВСУ – Анна Кузнецова

В Госдуме учредили очередную комиссию по расследованию "преступлений киевского режима", на этот раз – в отношении несовершеннолетних. Сопредседателем назначили Анну Кузнецову, вице-спикера палаты от "Единой России", ранее занимавшую должность детского омбудсмена России.

Представляя проект о создании комиссии, Кузнецова заявила: "Международное сообщество молчит, над детьми издеваются каждый день, "Аллея ангелов" в Донецке пополняется каждый день. <…> С 2014 года Следственным комитетом возбуждены 2287 уголовных дел в отношении 65 лиц, в том числе представителей военно-политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, силовых структур. Потерпевшими от артобстрелов киевского режима признаны более 24 тысяч несовершеннолетних. В ЛНР погибли 56 детей, самому младшему было 27 дней. В ДНР – 171 ребенок погиб, 583 получили ранения разной степени тяжести. Зафиксированы факты гибели и ранения детей в Херсонской и Запорожской областях, ранены дети в Белгородской, Брянской, Курской областях. Пропадали целые детские сиротские заведения". Она не уточнила распределение жертв по годам.

Слова Кузнецовой перекликаются с обвинениями, которые в отношении президента России и действующего детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой выдвинул Международный уголовный суд. Вице-спикер Госдумы заявила, что обращения донбассцев в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека были проигнорированы.

"Киевский нацистский режим уничтожает детей под радостные пляски гей-парадов", - добавила женщина.