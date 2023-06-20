Telegraph: Нужно готовиться к провалу украинского контрнаступления

Приготовьтесь к провалу украинского контрнаступления. Именно так называется статья в британской The Telegraph.

В ней отмечается, что украинские боевики атакуют хорошо укрепленную линию обороны, на подготовку которой у России было много времени. Поэтому шансов у Киева мало, тем более без авиации.

"Мы уже видели, чего это стоило: на кадрах с поля боя отчетливо видны предоставленные американцами боевые машины "Брэдли" и немецкие танки "Леопард 2", подбитые российскими ударными вертолетами", - пишет автор.

Президент США Джо Байден, видимо, уже обдумывает, какой ущерб его политической программе это может нанести.

Автор призывает НАТО активнее помогать украинскому режиму, чтобы заглушить на Западе голоса тех, кто выступает за мирные соглашения и переговоры с Россией. В частности, давать больше танков и начать поставки истребителей, которые, по словам министра обороны Украины, появятся к началу 2024 года.

На Украине многие военные эксперты и политологи оценивают контрнаступление как политически вынужденное, чтобы доказать США и Британии, что режим может захватывать российские территории и его нужно продолжать снабжать оружием и финансами.