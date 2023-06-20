20 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

В Заводоуковске открылся новый виртуальный концертный зал 

В Заводоуковске открылся новый виртуальный концертный зал, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Почетное право открыть виртуальный зал предоставили губернатору Тюменской области Александру Моору, главе Заводоуковского городского округа Светлане Касеновой. При помощи планшетов они установили связь с порталом Всероссийского виртуального концертного зала и нажали кнопку "Пуск!".

"Не у всех нас есть возможность часто ездить в крупные города на концерты нашего симфонического оркестра, на творческие представления гостей. Но смотреть их нужно, приобщаться к великой российской культуре. И такая возможность сегодня с помощью виртуальных залов есть у большого числа наших земляков: не уезжая далеко от дома, можно посмотреть онлайн или в записи великие произведения, замечательные творческие постановки", - прокомментировал глава региона.

Это седьмой виртуальный зал, открытый в Тюменской области благодаря нацпроекту "Культура". На его создание направлено порядка 5,7 млн рублей. Всего в муниципальных образованиях Тюменской области действуют 33 виртуальных концертных зала, в 2022 году в них организовали около 1,5 тысяч трансляций, которые посетили почти 60 тысяч слушателей.

Теги: виртуальный концертный зал, нацпроект культура


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