Росстат сообщил о рекордно высокой цене на перелеты в эконом-классе

Стоимость перелета эконом-классом по России в мае 2023 года достигла максимума за последние 23 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Стоимость перелета в салоне экономического класса в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 рублей в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года.

Предыдущий рекорд Росстат зафиксировал в августе 2010 года, тогда средняя цена достигла 6892,51 рубля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что осуществляется мониторинг стоимости авиабилетов по более чем 500 маршрутам. По данным ведомства, в апреле авиабилеты в эконом-классе подорожали на 4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. На их стоимость оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос и инфляция.

Напомним, российские авиакомпании приступили к отмене рейсов внутри страны из-за сокращения поддержки со стороны государства.