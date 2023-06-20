20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" заключил новый контракт с защитником Трофимовым

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" сохранил в своей клубной системе молодого защитника Ярослава Трофимова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, 19-летний игрок обороны заключил новый контракт с клубом. Соглашение носит двусторонний характер. Оно рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В системе "Автомобилиста" Трофимов выступает с сезона-2020/21. За это время защитник провел 79 матчей в МХЛ за "Авто", в которых набрал 22 (5+17) очка. Также в активе Ярослава два матча в КХЛ за основу "Автомобилиста" и 24 поединка в ВХЛ за "Горняк-УГМК".

Напомним, что недавно ХК "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером своей молодежной команды Алексеем Симаковым.

Теги: Автомобилист, защитник, контракт, КХЛ


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