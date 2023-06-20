Mercedes-Benz введет голосовое управление автомобилем с помощью ChatGPT

Mercedes-Benz внедрит искусственный интеллект в голосовое управление автомобилями. Тестирование началось на днях на 900 тыс. автомобилях, говорится на сайте корпорации.

Клиенты могут принять участие через мобильное приложение Mercedes me или непосредственно из автомобиля, используя голосовую команду: "Привет, Мерседес, я хочу присоединиться к бета-программе".

Голосовой помощник Mercedes-Benz MBUX уже установил отраслевые стандарты и известен большим набором команд. Клиенты могут получать новости о спорте, погоде, получать разные ответы, управлять функциями. Теперь Mercedes-Benz расширит возможности голосового помощника MBUX с помощью ChatGPT, с которым водитель или пассажиры могут вести диалог.

"Интеграция ChatGPT с Microsoft в нашу управляемую облачную среду является важной вехой на нашем пути к тому, чтобы сделать наши автомобили центром цифровой жизни наших клиентов", - сказал технический директор по разработке и закупкам Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер.