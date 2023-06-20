20 Июня 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Mercedes-Benz введет голосовое управление автомобилем с помощью ChatGPT

Mercedes-Benz внедрит искусственный интеллект в голосовое управление автомобилями. Тестирование началось на днях на 900 тыс. автомобилях, говорится на сайте корпорации.
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Клиенты могут принять участие через мобильное приложение Mercedes me или непосредственно из автомобиля, используя голосовую команду: "Привет, Мерседес, я хочу присоединиться к бета-программе".

Голосовой помощник Mercedes-Benz MBUX уже установил отраслевые стандарты и известен большим набором команд. Клиенты могут получать новости о спорте, погоде, получать разные ответы, управлять функциями. Теперь Mercedes-Benz расширит возможности голосового помощника MBUX с помощью ChatGPT, с которым водитель или пассажиры могут вести диалог.

"Интеграция ChatGPT с Microsoft в нашу управляемую облачную среду является важной вехой на нашем пути к тому, чтобы сделать наши автомобили центром цифровой жизни наших клиентов", - сказал технический директор по разработке и закупкам Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер.

Теги: автомобиль, ChatGPT, голосовой помощник, искусственный интеллект


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