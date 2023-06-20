20 Июня 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК поддержит Всероссийский конкурс "Корпоративный музей"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала генеральным партнером V Всероссийского конкурса "Корпоративный музей", который нацелен на развитие просветительской, образовательной и социально значимой деятельности предприятий, сообщает пресс-служба ТМК.

Основная цель конкурса — формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу России. В рамках конкурса экспертная комиссия оценит инициативы участников в 18 номинациях, в том числе таких как музейные проекты, экспозиции, исследования, промышленные маршруты, мероприятия и персоны.

ТМК поддержит мероприятия конкурса, включая проведение заключительного форума, который состоится в Екатеринбурге. На площадке культурно-выставочного комплекса "Синара Центр" пройдут публичные защиты проектов, экспертная дискуссия и выступления, а также торжественная церемония награждения победителей. Также в рамках форума планируется посещение Северского трубного завода (СТЗ), входящего в ТМК, где гости форума познакомятся с уникальным маршрутом промышленного туризма "Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода". На маршруте участники форума увидят музейный комплекс "Северская домна" и современное производство стальных труб.

Теги: Трубная металлургическая компания, Корпоративный музей, конкурс


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