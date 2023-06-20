20 Июня 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Более 60 вопросов утверждено в повестку июньской сессии Иркутского Заксобрания третьего созыва

Проект повестки 70-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области утвердили парламентарии на заседании коллегии под председательством Александра Ведерникова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Предварительно вопросы сессии обсуждались на планерном совещании, которое спикер областного парламента провел с председателями комитетов и комиссий ЗакСобрания.

заксо иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

На сессии 21 июня депутаты планируют рассмотреть более 60 вопросов. Основной блок вопросов сессии – социальный. Два новых законопроекта дадут право на бесплатное школьное питание не родных детей военнослужащих, а также позволят участникам спецоперации из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получать жилье в приоритетном порядке. Кроме того, парламентарии рассмотрят изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В первом чтении будут обсуждаться изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», расширяющие перечень работ при капремонте МКД, а также поправки в закон «О градостроительной деятельности в Иркутской области». Помимо этого, в первом чтении будут рассматриваться дополнительные меры соцподдержки для медиков в ФАПах, фельдшерских пунктах и здравпунктах, и врачей наиболее дефицитных специальностей, переехавших работать в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек. Еще одним законопроектом предлагается компенсировать взносы за капремонт многоквартирных домов ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

законодательное собрание иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В повестку июньской сессии также включены отчеты о работе регионального правительства и о реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области в 2022 году. Также депутатам ЗакСобрания предстоит обсудить кандидатуры директора лицея ИГУ Елены Кузьминой и директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» Галины Самсоновой для награждения Почетным знаком «Признание».

Теги: заксо иркутской области, сессия, депутаты, александр ведерников


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