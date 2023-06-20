В России Viber оштрафован на миллион за фейки про СВО

В России оштрафован мессенджер Viber.

Сумма штрафа – 1 млн руб., пишет ТАСС. Причина – отказ удалить недостоверную информацию об СВО, а также жертвах среди населения.

Напомним, в январе выяснилось, что Telegram по итогам 2022 г. впервые обогнал WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) по объему пользовательского трафика. Таковы данные операторов "большой четверки": к началу 2023 г. доля Telegram превысила 60–80% от общего объема.

Позже Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которые с 1 марта не должны использовать банки и госкомпании для передачи персональных данных и финансовой информации. К иностранным мессенджерам отнесли все самые популярные в России приложения: Telegram, WhatsApp, Viber, а также Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema и WeChat. Передавать в этих приложениях нельзя персональные данные, платежную информацию, данные о переводе денежных средств и т.д.

В апреле замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказал опасения в связи с тем, что Telegram уже в ближайшем будущем может стать лидером среди россиян по суточной аудитории. Так он отреагировал на новость о том, что в марте Telegram впервые обогнал YouTube по суточной аудитории и вышел на второе место, совсем немного уступая VK.