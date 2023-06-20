Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

Руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны предупредил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт. По словам Шойгу, этот шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.

Ранее секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов пригрозил, что украинские войска могут попытаться ударить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow британского производства. 12 мая ВСУ обстреляла Луганск, применив две крылатые ракеты Storm Shadow.