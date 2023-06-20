"Одумайтесь!" Миронов призвал не снижать уровень подготовки учителей до колледжей

В колледжах и техникумах начнут готовить учителей для 5-9 классов. Об этом заявил недавно министр просвещения Сергей Кравцов. Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов призывает не совершать эту ошибку.

Как сообщил Кравцов, сейчас разрабатывается проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы, в котором это будет предусмотрено.

Миронов уверен, что это неправильно. Уровень подготовки школьников и так очень низок, а после этого она еще больше ухудшится. Последствия введения нового образовательного стандарта будут катастрофическими. Нынешние образовательные власти могут войти в историю как разрушители школьного образования.

Властям же это позволит сэкономить на зарплатах учителям, которым можно будет платить еще меньше, чем сейчас.

"Нам обещают, что перед запуском этого чудовищного нововведения в министерстве обсудят новый образовательный стандарт с профессиональным сообществом, директорами школ, представителями региональных органов власти, но это все полная ерунда. Я хорошо знаю, как проходят многие такие "общественные обсуждения". Все встанут по стойке смирно и скажут "да". Никто слово против не скажет, потому что директора школ заинтересованы в притоке молодых кадров. Учителей в школах сейчас катастрофически не хватает, и очень жаль, что затыкать эти кадровые дыры планируется за счет снижения общего уровня подготовки педагогов", - пишет Миронов.

Доктор технических наук профессор, автор телеграм-канала "Наука и университеты" Евгений Белый, которого в прошлом году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, выразил обеспокоенность этой затеей. Общий уровень подготовки в колледже ниже, чем в вузе. В них нельзя готовить школьных учителей.

"Уровень подготовки в школе и так падает, когда же молодые специалисты-предметники из колледжей придут в школы, думаю, скорость падения увеличится", - сказал он изданию Infox.

Накануне Кравцов заявил, что результаты ЕГЭ свидетельствуют о высоком качестве образования в школах. Средний балл по всем предметам, кроме русского языка и литературы, составляет чуть выше 50, что означает примерно тройку с минусом.