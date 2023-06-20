20 Июня 2023
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Спорт
Фото: сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA)

Выбран талисман чемпионата Европы по футболу 2024 года

Медведь выбран талисманом чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил его на официальном сайте.

"Талисман отдает дань уважения популярной детской плюшевой игрушке, которая, как говорят, появилась в Германии в начале XX века", - говорится в сообщении.

Плюшевый медведь — талисман чемпионата Европы по футболу 2024 года(2023)|Фото: сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA)

Имя маскота определится в голосовании болельщиков. Всего представлено четыре варианта: Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии в 10 городах с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная России не участвует в отборочном цикле на турнир из-за отстранения.

Теги: талисман, Евро-2024, футбол, плюшевый медведь


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