20 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд заставил мэрию расплатиться по кредиту умершего жителя

На Среднем Урале суд обязал администрацию города расплатиться по кредиту умершего жителя.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в ноябре 2020 года житель Верхней Салды по имени Александр взял в банке кредит на сумму более 600 тысяч рублей сроком на пять лет. Однако уже через год заемщик скончался, не оставив завещания.

Его дочери, оценив все риски, не стали принимать наследство – комнату в 10 квадратных метров. В итоге недвижимость, как выморочное имущество, перешла в собственность муниципалитета.

Летом 2022 года банк пошел в суд с иском о взыскании с администрации Верхнесалдинского городского округа задолженности по кредиту Александра в пределах наследственного имущества. Комнату заемщика банк оценил в 381 тысячу рублей, и суд удовлетворил требования. Однако с таким решением не согласился ответчик и обжаловал его в Свердловском облсуде.

В апелляционной жалобе он настаивал, что отвечать по кредитным обязательствам должна одна из дочерей, поскольку она забрала из комнаты документы отца и его старый фотоальбом, а значит, якобы фактически приняла наследство. Однако этот довод судебная коллегия отвергла, так как документы и альбом не представляли никакой материальной ценности. Тогда мэрия поставила под сомнение оценку стоимости комнаты, которую предоставил банк. Была назначена судебная оценочная экспертиза, установившая, что стоимость комнаты на момент открытия наследства составила 201 тысячу рублей.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам областного суда изменила решение. Сумма, подлежащая взысканию в пользу банка, была снижена с 381 до 201 тысячи рублей. Деньги должна будет выплатить мэрия Верхней Салды.

Теги: банк, суд, кредит


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