Студентам УрФУ рассказали, как добираться от вуза до общежитий в Новокольцовском

В Екатеринбурге серьезно настроились переселять студентов УрФУ в общежития в новом микрорайоне Новокольцовский. Сегодня на круглом столе в мэрии обсуждался вопрос, какие автобусные маршруты запустить в бывшую "Деревню Универсиады".

Напомним, что учащиеся не горят желанием переезжать практически за город, в место с еще не сформированной инфраструктурой, без магазинов, банков и транспортных путей. В связи с этим студенты старших курсов запустили петицию против переселения в новые общежития.

По словам замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова, транспортную систему в Новокольцовский планируется запустить уже к 1 сентября. Отвозить на учебу и привозить обратно в общежития студентов будут автобусы следующих маршрутов:

№65 "Ж/Д Вокзал – А/э Кольцово – п. Кольцово";

№01 "Метро Ботаническая – Аэропорт ст. Кольцово";

№44 "Метро Ботаническая – Компрессорный";

№56 "7 Ключей (Тагильский Подход) – Птицефабрика".

Бубнов отметил, что четырех маршрутов будет достаточно для перевозки 1,5 тыс. человек в час. Сейчас идут обсуждения с университетом, чтобы студенты свободно могли следовать расписанию и приезжать к первой, второй и третьей парам.

"Ведем плотно работу с УрФУ. Но у меня сомнения, что в таком количестве студенты там появятся к 1 сентября. Есть существующие общежития. Молодому человеку в центре города интересно жить. Эта проблема, думаю, уйдет. Пока чисто технически эти четыре маршрута закроют потребность, которая есть", - отметил замглавы Екатеринбурга.