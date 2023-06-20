20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Читу призвали не мечтать о трубопроводном газе "при нашей с вами жизни"

Столица Забайкальского края – Чита – может не рассчитывать на сетевой (подаваемый по трубе) газ. Ей лучше перестать мечтать и перейти к поиску альтернативных вариантов газификации, констатировал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"Чита никогда не была газифицирована. При нашем с вами существовании не придет туда труба, надо искать альтернативные источники. Есть такие районы и в Красноярском крае", – сказал Кутепов на совещании по социальной догазификации, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом сжиженный природный газ (СПГ) для Читы тоже является роскошью. По словам Артема Верхова из Минэнерго РФ, город покупает СПГ на заводе, расположенном в 3 тыс. км, и газ, который привозят в Читу, к моменту въезда в город дорожает вдвое относительно цены, по которой он покидает завод.

Верхов напомнил, что сейчас цены на СПГ подлежат регулированию только при продаже населению. Регионы хотят строить у себя заводы по производству газового топлива, но это не всегда выгодно с точки зрения окупаемости. В Минэнерго предлагают искать "якорных потребителей", которые есть почти везде – это транспорт. Газ может служить топливом для любой моторной тяжелой техники. Для популяризации такого вида топлива ведомство хочет запустить программу субсидирования строительства СПГ-заправок.

По данным Минэнерго, сейчас из 150 тыс. населенных пунктов страны сетевой газ есть примерно в 48 тыс. Что касается производства СПГ, то в прошлом году было произведено 108 млн кубометров, около половины пришлось на топливо для транспорта, еще четверть – на экспорт. Населением было использовано 13 млн кубометров СПГ. В ближайшие годы регионы хотят построить 94 малотоннажных завода СПГ, правда, производительность таких заводов будет до 20 тонн в час – это считается крупным производством, так что "якорные потребители" потребуются.

Забайкалью стали столь откровенно намекать на неосуществимость планов по трубопроводной газификации на фоне неопределенности с проектом "Сила Сибири-2", который не был подписан ни во время приезда Си Цзиньпина в Москву в марте, ни на ПМЭФ-2023 в июне. Без строительства этой нитки "Газпром" считает обеспечение газом жителей Забайкалья и Бурятии убыточным.

Теги: чита, газификация, газопровод


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