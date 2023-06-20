На "Кинопоиск" составлен протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По части 2 статьи 6.12.2 КоАП РФ компании грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры. При этом законодатели сочли преждевременной уголовную ответственность за такое преступление.