В Екатеринбурге посреди дня включат электросирены. В мэрии назвали причину

В День памяти и скорби, 22 июня, в Екатеринбурге заработают сирены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, городские предприятия включат электросирены – системы оповещения населения – в память о трагическом дне отечественной истории и героическом подвиге предков. Заводские гудки прозвучат в момент проведения всероссийской акции "Минута молчания" в 14 часов 15 минут по екатеринбургскому времени.

Всего на фронт ушли свыше 2 миллионов уральцев, в том числе более 100 тысяч жителей Свердловска. Около 42 тысяч из них так и не вернулись с полей сражений.

Как добавили в администрации, 22 июня в Екатеринбурге, как и по всей России, пройдут памятные мероприятия. Главным из них станет всероссийский Форум городов трудовой доблести.