20 Июня 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Екатеринбургская городская дума

Депутаты гордумы Екатеринбурга выступили против электронного голосования на выборах

Часть депутатов гордумы Екатеринбурга попыталась сегодня оспорить решение проводить выборы в думу посредством электронного дистанционного голосования. Дискуссия развернулась на сегодняшнем заседании городской думы.

Против пункта об электронном голосовании в проекте решения о выборах в гордуму Екатеринбурга выступил депутат Константин Киселев. Он предложил рекомендовать избирательной комиссии Свердловской области отказаться от назначения онлайн-голосования. За эту идею вступился и депутат Андрей Пирожков.

"Я поддерживаю, поскольку здесь у многих членов избирательной комиссии - и территориальных и участковых - вопросы по контролю за дистанционным голосованием. Имеются вопросы по тому, кто организовывает, где находится это дистанционное электронное голосование, непонятно как наблюдать, как контролировать: все эти вопросы открыты, и их задают, в том числе, и члены избиркома. Поэтому поправку, предложенную Константином Киселевым, предлагаю поддержать".

Депутат Роман Ступников также поддержал инициативу, назвав внедрение "так называемых новых технологий" в систему голосования - "фальсификацией", против которой выступают даже члены избирательных комиссий.

В свою очередь специалисты управления по юридической работе думы сообщили, что в данном вопросе от самой гордумы ничего не зависит.

"Дистанционное электронное голосование законодательством предусмотрено, и соответствующее решение о проведении будет приниматься избирательной комиссией. Екатеринбургская городская дума в данной ситуации некомпетентна. Это ни к чему избирательную комиссию не обязывает", - отметила юрист.

Инициативу одобрили только 14 депутатов, 12 выступили против. Этого не хватило, чтобы одобрить поправку: по итогам рассмотрения вопроса, гордума одобрила электронное голосование.

"Избирательная кампания стартует после того, как решение будет подписано и опубликовано. Это должно быть сделано не позднее, чем в течение пяти дней после принятия документа. На следующий день после публикации решения начнется процесс выдвижения кандидатов. Процедура продлится в течение месяца", - добавили в пресс-службе думы.

Напомним, в эту субботу в парке 50-летия ВЛКСМ был организован пикет против электронного голосования на выборах. Инициатором выступил член свердловского облизбиркома Сергей Голубев.

Теги: электронное голосование, выборы, гордума, Екатеринбург


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