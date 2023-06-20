20 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сеть бывших магазинов Decathlon откроется осенью под новым, странным названием

Сеть бывших мультибрендовых спортивных магазинов Decathlon в России откроется осенью под новым брендом и, вероятнее всего, с новым ассортиментом.

По данным Telegram-канала Mash, в октябре откроется около 30 торговых точек. Сделка по продаже сети уже состоялась и около 90 магазинов по всей стране и остатки товара переданы новой команде. Имя покупателя не раскрывается.

Издание сообщает, что сеть может получить название "Десятиборье", dec. и "ДК".

Предполагается, что достать для сети товар привычных для клиентов Decathlon брендов будет проблематично, поэтому сначала в ассортименте будут вещи других брендов, как утверждается – европейского производства.

Теги: сеть, Decathlon, продажа, магазины, ритейл


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