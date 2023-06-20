20 Июня 2023
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Фото: vk.com/mdps86

Сургут из-за ливней ушел под воду: машины глохнут в огромных лужах

В Сургуте бушует непогода: от сильных ливней город в буквальном смысле ушел под воду - затопило улицы, автомобили глохнут в гигантских лужах. Добавляет неприятностей и штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду: ветер опрокидывает остановки, ломает деревья, местами произошли отключения электроэнергии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на утро 20 июня, от горожан поступило около 50 сообщений, связанных с неблагоприятными явлениями погоды. Вся информация оперативно обрабатывается и на места происшествия незамедлительно направляются необходимые экстренные и коммунальные службы.

Последствия непогоды в Сургуте(2023)|Фото: vk.com/mdps86

Известно, что в двух поселках Сургута произошло аварийное отключение электроэнергии. Также на территории города из-за сильного ветра и ливня отключено 15 светофоров. Специалисты Горсвета сейчас восстанавливают работоспособность объектов.

Последствия непогоды в Сургуте(2023)|Фото: vk.com/mdps86

Также сообщается, что ветер повалил по меньшей мере пять деревьев. Одно из них повредило транспортное средство. Также повреждено два балкона. Спасатели и управляющая компания оказывают помощь жителям.

Власти города сообщают, что энергетики СГЭС переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

Последствия непогоды в Сургуте(2023)|Фото: vk.com/mdps86

"Пять оперативно-ремонтных бригад СГЭС занимаются восстановлением электроснабжения в поселке Черный мыс, частично в районе НГДУ, 37 микрорайоне, поселке Снежный, кооперативах Май, Дружба, Берендей, частично Прибрежном, поселке Кедровый. В приоритете у энергетиков социальные объекты – многоквартирные жилые дома, детские сады, школы и больницы", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков неблагоприятные погодные условия в Сургуте продлятся до конца недели.

Теги: непогода, Сургут, штормовой ветер, поваленные деревья, дожди


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