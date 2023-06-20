Сургут из-за ливней ушел под воду: машины глохнут в огромных лужах

В Сургуте бушует непогода: от сильных ливней город в буквальном смысле ушел под воду - затопило улицы, автомобили глохнут в гигантских лужах. Добавляет неприятностей и штормовой ветер порывами до 16 метров в секунду: ветер опрокидывает остановки, ломает деревья, местами произошли отключения электроэнергии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на утро 20 июня, от горожан поступило около 50 сообщений, связанных с неблагоприятными явлениями погоды. Вся информация оперативно обрабатывается и на места происшествия незамедлительно направляются необходимые экстренные и коммунальные службы.

Известно, что в двух поселках Сургута произошло аварийное отключение электроэнергии. Также на территории города из-за сильного ветра и ливня отключено 15 светофоров. Специалисты Горсвета сейчас восстанавливают работоспособность объектов.

Также сообщается, что ветер повалил по меньшей мере пять деревьев. Одно из них повредило транспортное средство. Также повреждено два балкона. Спасатели и управляющая компания оказывают помощь жителям.

Власти города сообщают, что энергетики СГЭС переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

"Пять оперативно-ремонтных бригад СГЭС занимаются восстановлением электроснабжения в поселке Черный мыс, частично в районе НГДУ, 37 микрорайоне, поселке Снежный, кооперативах Май, Дружба, Берендей, частично Прибрежном, поселке Кедровый. В приоритете у энергетиков социальные объекты – многоквартирные жилые дома, детские сады, школы и больницы", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков неблагоприятные погодные условия в Сургуте продлятся до конца недели.