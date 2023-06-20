Юноша, взорвавший петарды в банке в Химках, хотел избавиться от телефонных мошенников

19-летний молодой человек взорвал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках.

Инцидент произошел сегодня утром на ул. Московская. Юноша поджег и закинул в здание коробку с фейерверком.

Нарушителя задержали. Он объяснил свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников, сообщает прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

СМИ пишут, что параллельно юноша вел прямой эфир в интернете.

Ранее в Астане мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi Bank. Он потребовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Полиция провела штурм, злоумышленник был задержан, заложники освобождены.