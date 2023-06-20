20 Июня 2023
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Общество Украина
Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Не лезьте не в свое дело: Запорожская епархия УПЦ ответила депутатам на призыв уйти в раскол

Священнослужители и прихожане Запорожской епархии УПЦ призвали украинский режим не лезть не в свое дело. Так епархия ответила на призыв депутатов Запорожского горсовета уйти в раскол.
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В ответе говорится, что священнослужители и простые верующие не видят смысла оправдываться или объяснять что-то чиновникам. Они будут служить Богу, молиться "за наш народ и наше Отечество", помогать пострадавшим, что и является высшим проявлением патриотизма.

Внешнее вмешательство в каноническую жизнь Церкви недопустимо. Чиновники же не разбираются в вопросах канонического устройства, которое "создавалось на протяжении тысяч лет и не может быть трансформировано в угоду мимолетным обстоятельствам настоящего, которые к тому же имеют преимущественно необоснованный, популистский и эмоциональный характер".

В ответе говорится о европейском принципе свободы совести и невмешательстве в церковные дела, что закреплено и в украинском законодательстве.

"Вам, как представителям власти, нужно всегда об этом помнить. И быть настоящими патриотами, а не популистами, которые идут по пути беззакония и надругательства над фундаментальными правами своих сограждан", - говорится в тексте.

При этом важно, что в ответе нет ни слова ни об "агрессии" России, ни о поддержке "нашего украинского государства", о котором в последнее время говорят некоторые иерархи.

Недавно Бердянская епархия в результате почти единодушного прошения была принята в прямое подчинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. На епархиальном собрании священнослужители из 81 человек 76 поддержали призыв. Запорожская епархия частично находится под украинской оккупацией.

Теги: украина, УПЦ, церковь


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