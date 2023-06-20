Суд приговорил пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ100 к шести годам колонии-поселения

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения командира Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Дениса Евдокимова признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения), передает ТАСС.

Напомним, прокурор настаивал именно на таком сроке заключения для подсудимого.

В результате ЧП погиб 41 человек, многие получили травмы и увечья, всего на борту находилось 78 человек. СМИ писали, что, по мнению самого Евдокимова, в авиакатастрофе виноваты управление SSJ-100 и кем-то открытая дверь, способствовавшая сквозняку, раздувшему пламя.