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Фото: Накануне.RU

Орлов: Екатеринбург развивает международные связи, несмотря на трудности

Екатеринбург продолжает развивать международные связи, несмотря на все возникшие трудности. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов, выступая сегодня с отчетом перед депутатами городской думы.

По словам мэра, подготовка к 300-летнему юбилею еще больше повысила узнаваемость города, в том числе и на международном уровне.

"Для укрепления торгово-экономических и культурных связей с зарубежными партнерами мы сформировали совет представителей иностранных государств. Этот новый формат позволяет Екатеринбургу выстроить живой диалог с представителями зарубежных стран и городов, а также способствует развитию международных и межмуниципальных связей", - сообщил Орлов.

По его словам, продолжается развитие сферы въездного делового и конгрессного туризма. Также город участвовал в реализации национальных проектов. Алексей Орлов подчеркнул, что Екатеринбургу удалось достичь в этом определенных успехов.

"В 2022 году нам удалось провести все запланированные мероприятия. Наиболее масштабные из них – это 12-я международная промышленная выставка "Иннопром", 9-е международные форум и выставка 100+ Techno Build, фестиваль Ural Music Night, 6-й общероссийский форум стратегического развития "Города России" и множество других крупных мероприятий", - отметил глава уральской столицы.

Екатеринбург, улица Ленина, флаг Свердловской области(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, также сегодня Алексей Орлов подробно рассказал, как подготовка к предстоящему 300-летнему юбилею изменила Екатеринбург. Кроме этого, по словам главы, "Иннопром-2023" может посетить премьер-министр России Михаил Мишустин.

В нынешнем году страной-партнером выставки "Иннопром" в Екатеринбурге стала Беларусь. Сообщалось, что на мероприятии столица Урала планирует установить партнерские связи с одним из городов КНР. А всего мэрия собирается подписать на выставке 14 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

"Иннопром-2023" пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Кроме этого, на площадке выставки состоится Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО.

В 2022 году столица Урала приняла на выставке представителей из 47 государств и 78 регионов России, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра республики Казахстан Алихана Смаилова, а именно Казахстан в том году был страной-партнером мероприятия. По итогам "Иннопрома-2022" мэрия заключила соглашения на сумму, превышающую 160 млрд рублей, а российский премьер-министр назвал "Иннопром" главным индустриальным событием страны. Важнейшим среди контрактов стало подписание двух соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро.

Теги: Орлов, выставки, Екатеринбург


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