Картаполов: Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели

Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, после этого российские войска сами перейдут к активным действиям.

Депутат описал ход контрнаступления словами "как мы предполагали", передает РИА Новости.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предположил, что контрнаступление ВСУ может продлиться еще месяц-полтора. После этого, по его словам, начнется продвижение российских сил в "направлении Киева потихоньку".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил мнение, что Украина не сможет успешно осуществить контрнаступление из-за исчерпания собственных ресурсов.