Карякин, Пучков, Киселев... Начал работу новый состав Общественной палаты РФ

Сегодня открылось первое заседание Общественной палаты (ОП) РФ восьмого состава. В ней будет 172 человека. Секретарем снова стала Лидия Михеева, но состав ОП обновился на 40%. В ней будут 68 новых членов.

Из новых членов в состав ОП вошли немало известных личностей. Впервые в ОП РФ вошли гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, шахматист Сергей Карякин, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие люди. В состав ОП вошла секретарь Союза журналистов России и дочь командира дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича Екатерина Агранович, писатель Сергей Лукьяненко.

Сообщается, что восьмой состав ОП уделит особое внимание СВО и жизни новых регионов России, включая восстановление мирной жизни, оказание помощи военнослужащим и их семьям, сохранение исторической памяти.

Формирование нового состава ОП РФ инициировал резидент России Владимир Путин. Из 172 человек 40 утверждаются указом президента, 89 человек выдвигаются общественными палатами регионов, 43 человека избираются от НКО. В следующий раз состав ОП изменится в 2026 году.

"Очень хороший и сильный состав. Думается мне, этот состав ОП громко о себе заявит", - написал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.